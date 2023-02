Auto-ongeluk met vier jongeren eist tweede leven • Festival Op ’t Eiland verdwijnt bij Nijmeegse Vierdaagsefeesten

Nijmeegse bende was soort Thuisbezorgd voor drugs: ‘Hele gezinnen zijn eraan kapotgegaan’

Een soort Thuisbezorgd, maar dan voor vele soorten drugs. Dat runden de zeven verdachten van een Nijmeegse drugsbende, die als een geoliede machine leek te werken. Tot er invallen kwamen en er een groot drugslaboratorium werd ontdekt.

Sywert van Lienden waarschuwde medeverdachte kort voor arrestatie: ‘Get your shit in order’

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners hebben geprobeerd om kort voor hun arrestatie gevoelig materiaal te dumpen. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam.

Auto-ongeluk met vier jongeren eist tweede leven: 16-jarige jongen uit Aalten overleden

Het ernstige eenzijdige auto-ongeluk aan de Smoddedijk in Westendorp van zaterdagavond heeft een tweede leven geëist. De 16-jarige jongen uit Aalten, die met drie anderen in de auto zat, is overleden aan de gevolgen van de verwondingen die hij opliep bij het ongeval.

Rel in Rusland: iedereen naar het front, behalve de zoon van Poetins favoriete oorlogshitser

Vladimir Solovjov, de populaire Russische televisiepresentator en meest invloedrijke spreekbuis van het Kremlin, ligt onder vuur. Hij hekelt jonge Russen die niet naar het front gaan, maar intussen zou zijneigen zoon liever fotomodel zijn dan soldaat.

Doneeractie voor doodzieke Doetinchemse in snackbar Gendt: ‘Iedereen kent wel iemand die kanker heeft’

Als de doodzieke Karin Grave uit Doetinchem haar eigen afbeelding prominent op een televisiescherm in cafetaria Lingewaard in Gendt ziet, moet ze even slikken. Maar ze is eigenaar Danny Briese enorm dankbaar dat hij zo meewerkt aan de doneeractie voor haar.

Ook apotheken staken: dit betekent het voor patiënten die medicijnen nodig hebben

De stakingen rollen bijkans over elkaar heen: na buschauffeurs, treinmachinisten, afvalophalers en boa’s zijn nu ook apothekers bezig met acties voor een betere cao. Ze doen dat in estafettevorm: tot eind volgende week is het steeds afwachten of een apotheek van de keten BENU, want daar gaat het specifiek om, open is.

Nederlands hondenteam vindt vier overlevenden, onder wie vader en zoon: ‘Redding duurde zes uur’

In het uiterste zuiden van Turkije zijn dinsdagavond dankzij Nederlandse speurhonden drie mannen en een kind levend onder het puin vandaan gehaald. ,,Onze missie is mensen vinden, dood of levend’’, zegt woordvoerster Louise Smits van de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO) nuchter over de telefoon vanuit het stadion in de stad Hatay.

Festival Op ’t Eiland verdwijnt bij Nijmeegse Vierdaagsefeesten

Festival Op ’t Eiland zal in de huidige vorm niet meer plaatsvinden tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Het evenement op stadseiland Veur-Lent was jarenlang een culturele oase in het drukke Vierdaagsegewoel. Maar het is met de hoge kosten voor materiaal en personeel niet meer rond te krijgen,laat de organisatie weten.

Lichaam van Mogos (18) werd gevonden in sloot, dorp rouwt: ‘Het was een schat van een jongen’

Mijnsheerenland is in shock na de dood van Mogos Merke (18). De vondst van zijn levenloze lichaam, maandagochtend in een ondiepe sloot, roept in het dorp vooral verdriet en vragen op. ,,Zijn familie is ontroostbaar. Mogos’ zusje zei nog: misschien komt hij weer tot leven.’’

Bemmelse verdachte (61) had geen werk, maar wel 120.000 euro in een boodschappentas: ‘Ouders hebben mij altijd onderhouden’

Een 61-jarige man uit Bemmel die verdacht werd van bedreiging, bewaarde in 2021 ruim 120.000 euro in een boodschappentas. Hoe de werkloze man aan zo’n vermogen kwam, wilden politie en justitie weten.

LIVE | Giro555 loopt op tot bijna 42 miljoen euro, BN’ers opgetogen: ‘We gaan als een speer!’

Bijna 42 miljoen euro is inmiddels ingezameld op Giro555 voor de getroffenen van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Actievoorzitter van Giro555, Michiel Servaes, maakte de laatste tussenstand bekend in Beeld & Geluid in Hilversum, dat woensdag dient als actiecentrum.

Voetbaltrainer in kritieke toestand na betrokkenheid bij zware botsing met vijf auto’s, grote verslagenheid bij SSS’18

Verslagenheid heerst bij voetbalvereniging SSS’18 in Overloon. De trainer/coach van een van de seniorenteams en een van de dragende krachten van de club is maandagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.