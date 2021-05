Autobrand en bekladding zijn mislukte actie in criminele milieu: ‘Zo beangstigend’

Brandstich­ter laat met rode verf mysterieu­ze tekst achter op oprit van woning en steekt auto in de fik

7:33 NIJMEGEN - De politie gaat er vanuit dat een auto op een oprit in Nijmegen in de nacht van donderdag op vrijdag in brand is gestoken. De dader liet ook een mysterieuze tekst achter op de oprit. Met rode verf is daar gespoten: ‘FREE RED AD’.