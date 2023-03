Automaatje zoekt vrijwillige taxichauffeurs voor minder mobiele dorpsgenoten

In Berg en Dal hebben ze de Toektoek; in Millingen, Kekerdom en Leuth vervoert het SWOM-busje mensen die slecht ter been zijn als ze ergens naartoe willen. In Ooij, Persingen en Erlecom doet de klussendienst dat. Maar in de andere Berg en Dalse kernen Beek, Ubbergen, Groesbeek, De Horst , Breedeweg en Heilig Landstichting bestaat zoiets nog niet.

De vervoersdienst Automaatje, een initiatief van de ANWB, moet dat gat opvullen. Forte Welzijn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Berg en Dal, is nu op zoek naar inwoners die als vrijwillig taxichauffeur van Automaatje dorpsgenoten die zelf niet meer over vervoer beschikken willen wegbrengen en ophalen.

Eigen auto

Het idee achter Automaatje is dat de vrijwillige taxichauffeurs dat met hun eigen auto doen. Die moet uiteraard APK gekeurd en minimaal WA verzekerd zijn. De chauffeur moet een geldig rijbewijs hebben en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Hij/zij krijgt 35 cent per kilometer vergoed alsmede eventuele parkeerkosten, die direct na de rit door de ‘klant’ afgerekend worden. Als een vrijwillige chauffeur nog geen VOG heeft, dan betaalt Forte Welzijn de kosten daarvan. Mensen die straks met het servicepunt – de ‘taxicentrale’ – bellen, krijgen meteen een prijsopgave te horen.

Quote We mikken uiteinde­lijk op twintig vrijwilli­ge chauffeurs Jesse Janssen

‘Ruim een miljoen mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan steeds beperkter worden’, stelt Forte Welzijn. ‘Ook in de gemeente Berg en Dal zijn er minder valide en oudere inwoners die niet voor hun eigen vervoer kunnen zorgen. Niet iedereen kan een bushalte op een gemakkelijke manier bereiken of heeft familie of vrienden in de buurt die kunnen rijden. Dan is het fijn als een vrijwilliger je tegen een kleine vergoeding van je huis naar je afspraak brengt. Bijvoorbeeld naar de huisarts, de supermarkt of de bridgeclub.’

Taxicentrale

Behalve naar chauffeurs is Forte Welzijn ook op zoek (bel 024-3030370) naar vrijwilligers die de taxicentrale van het Berg en Dalse Automaatje willen bemensen. Die de vraag van minder mobiele inwoners koppelen aan vrijwillige chauffeurs. Inmiddels hebben zich al tien chauffeurs aangemeld, vertelt Jesse Janssen van Forte Welzijn.

,,We hebben er op basis van de ervaringsgegevens van de ANWB vijftien nodig, maar we willen graag iets ruimer in ons jasje zitten en mikken uiteindelijk op twintig vrijwillige chauffeurs.” Janssen zegt ook dat er wel eens ‘nee’ gezegd kan worden. ,,Mensen moeten twee werkdagen van tevoren een rit aanvragen, maar als we geen chauffeur kunnen vinden – we hopen dat dat niet gebeurt – kan er wel eens nee gezegd worden. We werken nu eenmaal met vrijwilligers.”