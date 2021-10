Automobilist crasht bij Waalbrug Nijmegen en stapt zomaar bij onbekenden in de auto met vraag of hij mag meeliften

NIJMEGEN - Op de kruising van de Waalbrug en de Turennesingel in Nijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist met zijn auto gecrasht. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht. Een eindje verderop stapte hij zomaar bij onbekenden in de auto.