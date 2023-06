Automobilist die parkeervak uit wil rijden, rijdt vrouw aan

met video Koprol bestaat 25 jaar: iedereen met een beperking kan hier sporten en bewegen

De een heeft ambities om via Jong Oranje de top te bereiken van het rolstoelbasketbal, voor de ander is het al een hele prestatie om een bal te vangen. Stichting Koprol in Nijmegen laat mensen met een beperking al 25 jaar sporten en bewegen op hun eigen niveau.