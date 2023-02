Avri haalt drie dagen geen afval op; personeel staakt vanaf maandag

GELDERMALSEN - Personeel van Avri gaat van maandag tot en met woensdag staken. Dat betekent dat er in de acht gemeenten in Rivierenland dat er geen of beperkt afval wordt ingezameld. ‘Wij vragen u om uw afval zolang thuis te bewaren.’ Met die oproep wil Avri rommel en ongedierte op straat voorkomen.

In het Avri-gebied zal er bij particulieren geen papier opgehaald. Ook de groene containers zullen niet worden geleegd. Volgens Avri is het niet te regelen om een inhaaldag in te roosteren. Volle ondergrondse containers voor restafval zullen niet worden geleegd. Dat geldt ook voor glasbakken.

De milieustraten in Zaltbommel, Geldermalsen, Culemborg en Tiel zijn drie dagen dicht. De gevolgen voor de inzameling van bedrijfsafval zijn nog niet duidelijk.

De staking heeft te maken met landelijke onderhandelingen over de cao voor de gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties. Het overleg is vastgelopen tussen de werkgeversorganisaties, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en de vakbonden FNV en CNV.

‘Vervelend voor bewoners’

Avri-directeur Walter Brouwer vraagt om begrip van de inwoners: ,,We zijn het er allemaal over eens dat er op korte termijn een nieuwe cao moet komen die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in onze sector. We realiseren ons dat deze staking vervelend is voor de inwoners van Rivierenland.”

Woensdag 15 februari is er een landelijke demonstratie in Utrecht. Avri biedt medewerkers de mogelijkheid om die actiedag te bezoeken. Op die dag zal de afvalinzameling wel zoveel mogelijk doorgaan, zegt een woordvoerder van Avri.

Bij de Afvalstoffendienst in Den Bosch was nog niets bekend over stakingsplannen.



