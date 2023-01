AWC haalt voormalig bondscoach in huis: Lodewijk de Kruif nieuwe trainer in Wijchen

Turbulente jaarwisse­ling zonder excessen in Nijmegen: ‘Zo’n grote inzet van hulpdien­sten blijft belache­lijk’

NIJMEGEN - Nijmegen heeft er weer een turbulente nacht op zitten. De jaarwisseling was niet extremer dan anders, maar kende wel een paar incidenten en acht aanhoudingen. Meerdere mensen belandden in het ziekenhuis met vuurwerkletsel of als gevolg van te veel alcohol.

1 januari