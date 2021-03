Baasje met hond krijgt klappen van mountainbiker op ‘opvallend schone fiets’, maar wie is hij?

Ook aan klachten ‘tussen de oren’ is iets te doen: ‘Ik kan weer genieten van heerlijk Moluks koken voor mijn familie en vrienden’

25 maart NIJMEGEN - Linda Leatomu was nog maar een schim van wie ze was. Ze kon bijna niets meer, bewoog als een zombie door het huis en was bang dat ze het niet lang meer trok. Psychosomatische therapie werd haar redding. Linda: ,,Ik heb weer energie en zin in het leven.”