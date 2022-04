Bachs Matthäus met poppen: ‘Dit is echter dan ooit’

Wat heb jij met de Matthäus Passion?

„Als kind eigenlijk vrij weinig. Mijn ouders waren niet gelovig. Later, toen ik als hoboïst in orkesten kwam, werd dat totaal anders. Ik ken geen stuk dat zoveel lading en zeggingskracht heeft als de Matthäus. Geen stuk ook dat zozeer gebonden is aan een bepaalde periode van het jaar, dat iedere keer weer op je lessenaar staat en toch geen moment verveelt. Maar tegelijk kan ik niet ontkennen dat ook ik soms blij was als je na 3,5 uur eindelijk bij die laatste aria was en je kon zeggen: ‘Het is volbracht’.”