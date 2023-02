‘Baiana doet denken aan The Jamaica Inn’

Frietenbak­kers niet schuldig aan overge­wicht, zeggen ze zelf: ‘90 procent van calorieën komt uit supermarkt’

ProFri, de vakvereniging voor frituurders, zegt het probleem van overgewicht in ons land in te willen dammen. Maar daarbij wijzen ze vooral naar de supermarkten, die zouden in de ogen van frietbakkers te veel ‘goedkope snacks’ aan jongeren aanbieden.

8 februari