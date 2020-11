Ballonnetje op en gecrasht. Van lachgas word je niet vrolijk

Traumaheli landt op snelweg om ic-pa­tiënt over te nemen van ambulance met pech

12:27 NIJMEGEN - Een lifeliner met een mobiel medisch team van het Radboudumc is woensdagavond geland op de A28 om een patiënt over te nemen. De rijdende IC-unit was op de snelweg gestrand met bandenpech.