Beide teams Union in degradatienood: vrouwen halen routiniers terug

Van Rooij opgelucht na contract­ver­len­ging bij NEC: ‘Er is een last van mijn schouders gevallen’

Bart van Rooij is opgelucht na zijn contractverlenging bij NEC. De 21-jarige verdediger is er na maandenlang getwijfel en gesprekken met andere clubs van overtuigd dat een langer verblijf bij de Nijmeegse club het beste is voor zijn carrière.