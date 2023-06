B&B Wasboerderij in Beek: slapen en ontbijten waar de Nijmeegse was werd gedaan

19-jarige verliest telefoon bij brandstich­ting, waardoor hij nu ook wordt verdacht van Co­bra-aan­slag: ‘Ik ben mister voorberei­der’

Eerst vlogen in augustus 2022 stenen door de ruit. Drie dagen later gleed er rond middernacht een levensgevaarlijke Cobra in de brievenbus aan de Thorbeckestraat in Nijmegen. Volgens justitie hadden er door de explosie doden kunnen vallen. Omdat er gas werd geroken, liet de politie uit voorzorg ook nog eens tien woningen ontruimen.