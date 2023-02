Berg en Dal haalt laatste omgekeerde vlag weg: ‘Het is mooi geweest’

Het was de laatste vlag in de openbare ruimte die werd weggehaald: eerder, voor de feestdagen, zijn al andere omgekeerde vlaggen weggehaald.

Volgens wethouder Irma van de Scheur ‘is het mooi geweest’. ,,We hebben eerst de boeren gevraagd of die ze zelf wilden weghalen. Ze begrepen wel dat wij daarom vroegen. Andere protestborden mogen ook maar een beperkte tijd ergens staan.”

Uiteindelijk zijn ze dus in opdracht van de gemeente weggehaald. ,,Het aantal weten we niet meer precies, in Groesbeek ging het om vijf tot zes plekken waar de vlaggen omgekeerd hingen. Voor de vlag bij de Zuidmolen was een hoogwerker nodig. Vandaar dat die pas nu is verwijderd.”