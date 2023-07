Berg en Dal wil nooit meer een affaire als Bakker versus Ten Westeneind: ‘Schadelijk voor betrokkenen en voor vertrouwen’

Na fiasco in Arnhem begint wereldster Burna Boy zonder problemen en precies op tijd aan show Down The Rabbit Hole

Vol spanning wachtte iedereen zaterdagavond af of de afsluiter van de festivaldag, wereldster Burna Boy, op het podium van Down The Rabbit Hole zou verschijnen. Een paar weken eerder kwam hij namelijk niet opdagen. Maar zaterdagavond was de artiest keurig op tijd en gaf hij een prima show weg.