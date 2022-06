Bernhard is priester van de schippers, de kermis en het circus: ‘Het zit in mijn genen’

Wie Bernhard van Welzenes (81) aan boord van kerkschip Jos Vranken in de Nijmeegse Waalhaven wil spreken, moet hopen dat hij in de buurt is. Het ene moment zit hij ergens in Nederland, België of Duitsland aan boord van een binnenvaartschip, het andere moment is hij naar Boedapest, Bratislava of Monaco voor een internationaal congres voor de circus- en kermismedewerkers of over rijdende scholen.

Dan weer is hij op bezoek bij paus Franciscus in het Vaticaan, of hij zegent een schip in Dordrecht of Maasbracht in. Maar het kan net zo goed zijn dat de Salesiaan van Don Bosco veel kilometers onderweg is om een ernstig zieke parochiaan te bezoeken en deze kort voor het overlijden de ziekenzalving te geven.

Quote Mijn vader was fijnslager, maar mijn moeder komt uit een echte schippers­fa­mi­lie. Ik ken die wereld van binnenuit

Eucharistieviering tussen de botsautootjes

Voor huwelijken is hij ook beschikbaar, evenals voor een eucharistieviering op een kermis, midden op de baan voor de botsautootjes. Ook voor het wijden van een circusolifant draait hij zijn hand niet om. Elke zondag bezoeken zo’n 70 mensen aan boord de kerkdienst terwijl er 150 via een livestream meekijken.

Journalist Hans Jacobs, die een jubileumboek over deze bekende en kleurrijke geestelijke schreef, schat in dat Van Welzenes zo’n 80.000 kilometer per jaar achter het stuur zit, en nog eens 50.000 vliegkilometers aflegt. ‘Hij is altijd onderweg, maar toch altijd thuis voor diegenen die nooit thuis kunnen zijn’, vat hij het krachtig samen.

Volledig scherm Aalmoezenier Bernhard van Welzenes op kerkschip Jos Vranken in de Nijmeegse Waalhaven. © Bert Beelen