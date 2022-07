Bert Visser maakt na 7 kilometer rechtsomkeert en valt uit: ‘Heb nog een gelletje gesmeerd, maar het wil niet’

Dit bijzondere insect is nu ook in de stad gespot, verovert het vliegend hert terrein in en om Nijmegen?

NIJMEGEN/MILSBEEK- Een bijzonder en zeldzaam insect duikt ineens op in Nijmegen: het vliegend hert is gespot in de botanische tuin in Brakkenstein. ,,Ik denk dat zijn gebied groter is dan we nu weten.”

17 juli