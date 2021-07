Beschimmelde spookauto verdwijnt na twee jaar eindelijk van schaarse plek op parkeerterrein

Ook Lindenholt protes­teert tegen komst woonwagens: ‘Wij willen ruimte voor sport en recreatie houden’

4 juli NIJMEGEN - Sportvelden, speeltoestellen en natuur inruilen voor woonwagenstandplaatsen? Daar voelen omwonenden van de Weteringweg in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt niets voor. Ze zijn een petitie gestart tegen de komst van twaalf woonwagenplekken in hun wijk. ,,We bereiden ook juridische stappen voor”, zegt buurtbewoner Gregor Buciarski.