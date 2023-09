Beschonken bestuurder stapt met zijn kind in de auto en raakt betrokken bij ongeluk in Groesbeek

Avondje stappen eindigt met blijvende littekens in gezicht van man (24) uit Zutphen: ‘Had maar met je vuist geslagen’

,,Dat een avondje stappen zo zou uitpakken. Elke keer als ik in de spiegel kijk, denk ik eraan terug hoe het glas in mijn gezicht uiteenspatte. Zo zonde. Had me maar gewoon met de vuist geslagen.” Het zijn de woorden van een 24-jarige Zutphenaar tegen de 19-jarige verdachte die hem afgelopen januari bij de Drie Gezusters in Nijmegen verwondde.