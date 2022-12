Bets (85) en Brent (21) blikken terug: hoe kijken twee totaal verschillende generaties naar bewogen nieuwsjaar 2022?

update Inval in ‘drugswo­ning’ in nieuwbouw­wijk Nijmegen-Noord: spullen gevonden voor verwerken van drugs

NIJMEGEN - Bij een inval in een huurwoning in Nijmegen-Noord, heeft de politie woensdag spullen gevonden voor de verwerking van drugs. Agenten rukten in groten getale uit, zeggen geschrokken buurtbewoners. ,,Dit was duidelijk meer dan een wietplantage”, zegt een bewoner.

30 december