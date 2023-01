Beuningen en Druten krijgen flexwoningen voor starters en vluchtelingen met een verblijfsvergunning

Dat staat in de prestatieafspraken die Woonwaarts heeft gemaakt met de twee gemeenten en lokale huurdersorganisaties.



Flexwoningen zijn kleine tijdelijke woningen die snel geplaatst kunnen worden. In de gemeente Beuningen zijn ze gepland in Ewijk en Winssen. In Druten wordt geen specifieke plek genoemd.

De prestatieafspraken vloeien voort uit de Nationale Prestatieafspraken. Het Rijk heeft per 1 januari de verhuurderheffing afgeschaft. Dat was een belasting die woningcorporaties betaalden over sociale huurwoningen. In ruil daarvoor moeten de corporaties meer sociale huurwoningen bouwen, zorgen dat de huren betaalbaar blijven en meer huizen verduurzamen.

Ouderen krijgen voorrang

Woonwaarts wil tot 2030 in Beuningen 250 sociale huurwoningen bouwen. In Druten gaat het om tweehonderd sociale huurhuizen. De corporatie wil niet alleen bouwen maar ook meer verhuisbewegingen op gang brengen. ,,Bij de verhuur van zestien appartementen in Weurt krijgen mensen van 55 jaar en ouder die een grote eengezinswoning van Woonwaarts huren, voorrang bij de verhuur”, zegt Antoine Pekel, interim bestuurder-directeur van Woonwaarts. ,,In de woning die zij achterlaten kan een jong gezin trekken, in de woning die het gezin achterlaat kan een starter gaan wonen.”

De huren van Woonwaarts stijgen de komende drie jaar beperkt. De koppeling met de inflatie wordt, net als in de rest van het land, ingeruild voor een koppeling met de gemiddelde loonstijging, min 0,5 procentpunt. Dat betekent dat de huren minder snel stijgen dan de lonen. Dat is goed voor de koopkracht van de huurders.