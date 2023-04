Beuningen schuift vergroenen pleinen en parkeerplaatsen op lange baan: ‘Het is een megataak’

Deze flatbewo­ner zorgt voor zo veel overlast dat woningcor­po­ra­tie ’s nachts beveiliger inhuurt

De overlast door een huurder van een flat in de wijk Hazenkamp in Nijmegen is zo groot, dat woningcorporatie Talis de flat ’s avonds laat beveiligen. ,,Volgens mij lijdt hij aan waanideeën, maar krijgt hij geen hulp. Het is in- en intriest.”