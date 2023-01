Beuningse Boys heeft na verlies stof tot nadenken onder de Spaanse zon

Komt er weer vlees van grazers uit de uiterwaar­den op het bord? ‘We moeten ze nu een spuitje geven en als afval afvoeren’

Beheerders stoppen bijna allemaal met de vleesverkoop van hun ‘wilde’ grazers in de uiterwaarden, nu blijkt dat in de meeste van deze dieren te veel dioxines zitten. Grote vraag is waar ze nu met deze dieren naar toe moeten. Krijgen die nu ‘een enkele reis destructiebedrijf’?

13 januari