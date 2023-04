Bevrijdingsdag 2023 in Nijmegen: alle info op een rij

Nieuwbouw in het slop: projectont­wik­ke­laars kloppen inmiddels radeloos aan bij woningcor­po­ra­ties voor hulp

Projectontwikkelaars vragen steeds vaker de hulp van woningcorporaties om te zorgen dat nieuwbouwprojecten door kunnen gaan. Vastgoedbeleggers zijn terughoudend of haken af. Ontwikkelaars vragen corporaties of zij de sociale of middeldure huurhuizen willen kopen.