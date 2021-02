Bewoners gasloze woningen Meijhorst in de kou: ‘We voelen ons proefkonijnen’

Voor Tamara Hermens, alleenstaande moeder van drie kinderen, is het duidelijk: als ze wist hoeveel ellende ze zou krijgen, was ze nooit verhuisd naar die nul-op-de meter-woning. ,,Van buiten ziet alles er super gelikt uit, maar binnen is het een heel ander verhaal. De tocht komt overal doorheen, we hebben nog geen half uur warm water per etmaal en de thermostaat moet letterlijk dag en nacht aan om de woning nog een beetje op temperatuur te krijgen. Dat laatste kost me op jaarbasis honderden euro’s extra.” Welkom in de Meijhorst, waar in 2018 een start werd gemaakt met een ambitieus project om 138 jarenzeventig-woningen volledig te verduurzamen. Nul op de meter, luidde de doelstelling: goede isolatie, een warmtepomp en duurzame energie zouden het gebruik van gas volledig overbodig maken.

Eerst kinderziektes, nu pas echt mis

,,Het is behelpen”, zegt ook Leon Scanlon, die een paar deuren verderop woont. ,,Om de kou tegen te gaan hebben we handdoeken aan de binnenkant van de deuren gelegd; die zijn vastgevroren aan de dorpel. We voelen ons proefkonijnen in deze huizen.”

Draagvlak

De woningen zijn van woningcorporatie Portaal. Een woordvoerder zegt dat contact wordt gelegd met bewoners die last hebben van de kou: ,,Uiteraard willen we de problemen oplossen. Het is niet zo dat alle bewoners er last van hebben, dus het is moeilijk om in algemene zin er iets over te zeggen. Wat we bijvoorbeeld wel zien, is dat mensen die een raam of deur open hebben gehad, de ruimte lastig weer op temperatuur krijgen. Daar gaat tijd overheen.”