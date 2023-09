Bewoners luiden noodkreet over ongezonde 'snelweg' voor hun deur: ‘Gemeente Nijmegen, dóe iets’

update met video & kaart Apparte­ment onbewoon­baar en 32 woningen ontruimd na brand in Nijmeegse flat

Geschrokken bewoners die in alle vroegte voor hun flat staan, sommigen zelfs nog in pyjama: het is dinsdagochtend vroeg het straatbeeld in de Spoorstraat in Nijmegen, na een flinke brand in flatgebouw Nimbus. Op de tiende verdieping van de woontoren brak rond 05.00 uur in de ochtend brand uit in een appartement.