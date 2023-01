Bezige bij Christel Arts is babs, radiomaker en kwaliteitsbewaker in de zorg

Cyberaan­val op Radboudumc? ‘Nu we weten dat dit speelt, letten we extra op’

Het Radboudumc in Nijmegen is extra alert op een mogelijke cyberaanval van de vermoedelijk pro-Russische hackersgroep Killnet. ,,Maar momenteel ondervinden we geen hinder”, aldus een woordvoerder maandagmiddag.

30 januari