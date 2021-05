Bibliotheken donderdag weer open: geen afspraak meer nodig maar gewoon binnenlopen

Er geldt wel - zoals overal - een maximum aan het aantal bezoekers dat naar binnen mag. Lezen of studeren in de bieb kan nog niet, uitgezonderd een beperkt aantal examenkandidaten dat toestemming heeft om in de bieb te leren.

Bibliotheken in zelfstandige panden

Hij zegt dat de meeste vestigingen donderdag weer open gaan. In ieder geval alle biebs in zelfstandige panden. Van sommige bibliotheken in dorpshuizen en buurthuizen is het nog onzeker. ,,Zij hebben eigen maatregelen waaraan ze zich moeten houden en zijn afhankelijk van vrijwilligers in de huizen. Of er is een mix van buurthuis en bibliotheek die heropening nog niet mogelijk maakt.” Welke bibliotheken dicht blijven, is nog niet duidelijk.