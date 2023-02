Bij Nijmeegs drugshuis zijn rolluiken áltijd omlaag, maar de bewoners ‘leken geen criminelen’

Operatie Steenbreek in 2022: 62.500 stoepte­gels eruit en ongeveer een voetbal­veld aan groen erbij

Terwijl her en der volop gebouwd wordt, is Nijmegen op andere plekken weer iets groener en minder stenig geworden. Dat is te danken aan Operatie Steenbreek, het project van de Bastei waarbij stoeptegels en andere bestrating worden verwijderd en vervangen door planten en struiken.

7:45