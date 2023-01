Bijma & Hoekman: ‘Tannane is de kracht én de zwakte van NEC’

Veelbespro­ken laadstati­on in Nijmeegse wijk Galgenveld open, protest met kerstbomen

NIJMEGEN - Buurtbewoners zijn tegen en de gemeente kondigde eerder een bouwstop aan, toch is het veelbesproken snellaadstation van Leap24 in de Nijmeegse wijk Galgenveld afgelopen week geopend. Met het plaatsen van kerstbomen zijn enkele tegenstanders daartegen in protest gegaan.

