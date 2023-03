Bijzondere woz-waarde ontvangen? Schakel jij een bureau in?

Binnenkort meer duidelijk­heid over opvang Oekraïners op schip in Mook

Wie meer wil weten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen op een passagiersschip aan de kade in Mook, kan daarvoor op maandag 20 maart terecht in het Môks Café in Mook. Daar is dan een informatiemarkt.