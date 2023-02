Binnenkijken bij Monique in Oost: 'Het is per ongeluk een mooi geheel'

Felgroen, lichtblauw, koperrood. En dat allemaal in een studio van zo’n 25 vierkante meter. Het klinkt als een hysterisch geheel, maar niets is minder waar. De studio van Monique straalt rust uit en alle meubels en kleuren sluiten naadloos op elkaar aan. “Dat heb ik niet bewust zo uitgezocht, hoor. Schijnbaar trekken deze kleuren me. Het is per ongeluk een mooi geheel.”

Lees verder onder de foto's >

Volledig scherm De studio van Monique © indebuurt Nijmegen.

Volledig scherm De studio van Monique. © indebuurt Nijmegen

‘Meer heeft een mens niet nodig’

Het was augustus 2021 toen de Nijmeegse de sleutel van haar stekkie kreeg, nadat ze een tijdje in Amsterdam en bij haar ouders had gewoond. “Een vriendin van mij ging samenwonen, dus toen kwam deze woning vrij. Daar had ik geluk mee. Het is klein, maar zo’n fijne plek. En eerlijk is eerlijk: ik heb een bed, kan me douchen en heb een dak boven mijn hoofd. Meer heeft een mens niet nodig, toch?”

Verzameling van herinneringen

“Met de inrichting begon ik gewoon, zonder plan. Mijn meubels komen overal vandaan. Ik vind veel parels in kringlopen of op Marktplaats en ik verzamel wat spullen tijdens reizen. De poef en de slofjes aan de muur komen uit Marrakesh, de stenen pot onder de schouw heb ik meegenomen uit Uganda. Mijn studio is eigenlijk een verzameling van herinneringen.”

Vintage vondsten en ontspullen

Dat veel in de woning uit tweedehandswinkels komt, is geen breinbreker. Het gevoel voor vintage interieurparels stroomt door Moniques aderen. Daar kun jij trouwens van meegenieten, want haar vondsten verkoopt ze op haar Instagramaccount Finds and Treasures. “De neiging om alles dat ik vind zelf te houden, is grotendeels verleden tijd. Ik ben de afgelopen jaren juist gaan ‘ontspullen’. Nu vind ik het leuk om voor anderen opzoek te gaan.”

Planten zorgen voor leven

Waar Monique van spullen afstand weet te doen, betrapt ze haarzelf erop dat ze het liefst zoveel mogelijk groen in huis wil. “Planten maken de ruimte. Toen ik introk in deze studio, zaten we middenin de coronacrisis. Ik heb me daardoor best weleens eenzaam gevoeld. Planten helpen daartegen, ze zorgen voor leven. Ik werk onder andere bij Dille & Kamille, dus er gaat vaak een plantje vanuit werk mee naar huis.”

Katje op bezoek

De studio grenst aan een ruim balkon op het zuiden. “Dat is echt een zegen: ik heb er de hele dag zon. Dat gat in het riet? Dat knipte ik er zelf in. De kat van de onderburen komt vaak even langs. Dat is zó gezellig, nu heeft ‘ie ook zijn eigen ingang. Ik noem hem Katje, erg origineel.”

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm De studio van Monique © indebuurt Nijmegen.

Volledig scherm De studio van Monique. © indebuurt Nijmegen

Nog jaren zoet

Voorlopig gaat de Nijmeegse nergens naartoe. “Soms ben ik even bang dat ik hier op mijn veertigste nog woon. Alhoewel, dat zou ik niet eens erg vinden. Want nogmaals: meer dan dit heb ik niet nodig.”

Jouw beurt

Wil jij laten zien hoe tof jouw woning eruitziet? Stuur een mail naar nijmegen@indebuurt.nl. Misschien woon je wel in een hip appartement in Nijmegen-West of heb je een leuke woning in Koningsdaal. Of je in een studentenkamer of stadsvilla woont; over iedere woning is wel iets te vertellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!