Binnenvaart juicht: eindelijk weer ‘water zat’ op Waal en IJssel

,,Dit geeft zeker wat lucht”, zegt Marleen Buitendijk namens Schuttevaer, de branchevereniging voor de binnenvaart. ,,We zien dat de aanvoer uit Duitsland alweer een beetje stilvalt, maar we zijn blij met het water dat nu onze kant op is gekomen. De ergste problematiek is voorbij, en alle crisismaatregelen bij bijvoorbeeld Rijkswaterstaat zijn van de baan.



Begin deze week bleek dat het einde van de lage waterstanden in zicht was. Veel schippers liepen daarop te hard van stapel. Woensdag kwamen zeker zeven binnenvaartschepen in de problemen op de Waal en de Nederrijn, omdat ze te zwaar beladen waren. ,,De schippers werden overmoedig”, zegt Buitendijk. ,,Natuurlijk was er een golf water onderweg, maar het duurde even voordat dat in Nederland was.”