Blijft huurder van sociale woning overeind in tijd van gigantische prijsexplosie? ‘We houden ons hart vast’

Boodschap­pen zijn bijna onbetaal­baar geworden: waarom kan het in Duitsland dan wel goedkoper?

GROESBEEK/KRANENBURG - Waar moet je zijn voor je boodschappen, nu de inflatie zo hoog is: bij de Aldi in Nederland of net over de grens in Duitsland? Een prijsvergelijking wijst uit dat een ritje naar Duitsland geen kwaad kan, maar: niet álles is goedkoper in Duitsland.

14 oktober