Blijven de dorpskermissen in Wijchen bestaan? De gemeente laat onderzoek doen

Hoe ziet de toekomst er uit van de dorpskermissen in Wijchen? Het aantal bezoekers loopt terug en de kosten stijgen voor de kermisexploitanten.

Ze dreigen langzaam te verdwijnen. Maar voor een aantal dorpen is de jaarlijkse kermis hét evenement van het jaar. Hoe belangrijk zijn ze en hoe kun je ze behouden? De gemeente wil het weten.

Wijchen wil laten onderzoeken hoe het met de verschillende kermissen gaat en wat hun bijdrage is aan de leefbaarheid van de dorpen. Ook wil Wijchen weten wat ervoor nodig is om de kermissen te behouden als dit gewenst is. Ze trekt 10.990 euro uit voor het onderzoek dat eind dit jaar afgerond moet zijn. De gemeenteraad moet hier nog wel akkoord voor geven.

Kermiscultuur

De gemeente heeft diverse vragen. Wat is het animo voor de kermis? Wat is de lokale kermiscultuur? Welke betekenis heeft de kermis voor de kern? Hoe verhoudt de kermis zich tot andere evenementen in de kern?

Het onderzoeksbureau zal ook inzoomen op de organisatie van de kermissen, wat er wel en niet goed gaat en hoe de kermissen toekomstbestendig kunnen worden.

Leefbaarheidsgroepen

De leefbaarheidsgroepen van Batenburg, Bergharen, Niftrik en Hernen-Leur worden erin betrokken. Aan hen wordt ook gevraagd om inwoners daarin mee te nemen. Ook worden er gesprekken gevoerd met het Bureau de Kermisgids (organisator van de kermissen in Bergharen en Wijchen) en de afdeling Evenementen van de gemeente Wijchen.

Begin 2024 gaat de gemeente Wijchen aan de slag met de resultaten en aanbevelingen.

Mocht uit het onderzoek blijken dat in een of meer dorpen de kermis niet toekomstbestendig is en zal moeten verdwijnen, dan gaat de gemeente kijken naar alternatieven om de leefbaarheid van die dorpen te behouden.

