Bliksem slaat ook in bij huis in Nijmegen-Noord

De brand ontstond rond 15.00 uur in een huis aan de Terracottastraat in Nijmegen. De brandweer was snel aanwezig en kon de vlammen blussen.

De brandweer meldt dat er niemand in het huis aanwezig was en er dus geen gewonden zijn gevallen. Wel was er veel rookontwikkeling. Er is nog niets bekend over de schade aan het huis.