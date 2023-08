Bloemist Jacco verkoopt geen verse bloemen meer: ‘Tien jaar geleden had ik deze stap niet bedacht’

Teken van leven van al achttien jaar vermiste Sjuul, broer Theo kan zijn geluk niet op

Het lijkt erop dat de vermiste Sjuul Knoop nog leeft. Vorig jaar is hij gesignaleerd in Spanje. Goed nieuws voor zijn broer, Theo Knoop uit Nijmegen. Maar is Sjuul wel écht vermist? Of wilde hij verdwijnen?