Boekenwurmen opgelet! 8 x hier moet je zijn in Nijmegen

Een spannende thriller, een wegzwijmelende chicklit, een meeslepende roman of een komisch stripboek. In de trein, op vakantie, 's avonds voor het slapengaan of op zondagmiddag met een dekentje op de bank. Er zijn altijd wel momenten op de dag te vinden om je even in een andere wereld te begeven met een goed boek. Bij deze adressen in Nijmegen koop je er een.

Boekhandel Roelants

Boekhandel Roelants is een welbekende boekenwinkel in Nijmegen. Ze zitten sinds 1970 in hartje centrum van Nijmegen aan de Van Broeckhuysenstraat gevestigd. In deze boekenwinkel draait alles om boeken én muziek: ‘Modern Antiquariaat en Boutique de Musique.’ Het is een walhalla voor de lettervreter. Je vindt veel romans in de winkel, maar de nadruk ligt voornamelijk op filosofie, geschiedenis en recente non-fictie. Ligt dit helemaal in jouw straatje? Neem dan vooral snel een kijkje in de winkel of online.

Volledig scherm Boekhandel Roelants in de Van Broeckhuysenstraat © indebuurt Nijmegen.

Dekker van de Vegt

Bij Dekker van de Vegt kun je onder het genot van een kopje koffie en een stuk gebak je net aangeschafte boek lezen. Deze winkel is niet alleen een leescafé, er worden ook regelmatig andere activiteiten georganiseerd. Je kunt hier bijvoorbeeld terecht voor interviews, handtekeningen van schrijvers, boekpresentaties of lezingen. Deze winkel vind je midden in het centrum van Nijmegen, in de Marikenstraat.

Volledig scherm Dekker van de Vegt in Nijmegen. © indebuurt Nijmegen.

Kinderboekenwinkel Nijmegen

Op zoek naar een leuk kinderboek? Dan ben je bij Kinderboekenwinkel Nijmegen op de Grote Markt aan het juiste adres. De winkel oogt van de buitenkant klein, maar je vindt er meer dan 7000 verschillende kinderboeken en jeugdromans. Naast boeken kan je hier ook knuffeltjes en spellen kopen. Leuk om te weten: boven is een koopjeskast!

Volledig scherm Kinderboekenwinkel Nijmegen. © indebuurt Nijmegen.

BoekenVoordeel

Opzoek naar dat ene boek? Grote kans dat je hem bij BoekenVoordeel Nijmegen wel gaat vinden. Deze boekenwinkel heeft namelijk een ruim assortiment aan boeken van bekende schrijvers. Je vindt hier naast boeken ook agenda’s, kalenders, spellen, films en nog veel meer hobbyproducten. In Nijmegen zijn er twee vestigingen: eent in de Molenstraat en een in Dukenburg.

Volledig scherm BoekenVoordeel. © indebuurt Nijmegen.

Antiquariaat van Hoorn

Antiquariaat van Hoorn is net even anders dan andere boekwinkels. Deze boekenwinkel is namelijk gespecialiseerd op het gebied van natuur, oude zeldzame boeken, Nederlandse streekgeschiedenis, antieke prenten, plaatjesalbums, schoolplaten, boekenweekgeschenken, en ansichtkaarten. Boekliefhebbers van over de hele wereld komen hier over de vloer. Ben jij een échte boekenwurm? Dan is Antiquariaat van Hoorn zeker een aanrader voor jou!

Volledig scherm Antiquariaat van Hoorn © indebuurt Nijmegen.

Bruna

Woon jij buiten het centrum van Nijmegen? Geen probleem, de Bruna heeft vier vestigingen verspreid door Nijmegen. In deze boekenwinkel vind je alle populaire boeken en tijdschriften. Je kunt hier ook terecht voor andere kantoor- en schoolspullen.

Volledig scherm Bruna in Nijmegen © indebuurt Nijmegen.

Books4Life

Books4Life is een tweedehands boekenwinkels met meerdere locaties door heel Nederland. Zo ook in Nijmegen aan de Sint Annastraat. Je kan hier je oude boeken inleveren. Deze worden vervolgens in de winkels verkocht voor een goede prijs. De opbrengst van deze winkels gaat voor 90 procent naar een goed doel.

Volledig scherm Books4Life aan de St. Annastraat © Aan-Age Dijkstra.

AKO

AKO is een winkelketen die je vaak op treinstations vindt, ook op het centraal station van Nijmegen. Handig voor een last minute boek voor je treinreis! Deze boekenwinkel heeft een groot aanbod aan tijdschriften, boeken en alle andere school- en kantoorartikelen.

Volledig scherm Ako op station Nijmegen. © indebuurt Nijmegen.

