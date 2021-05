Boekingen vluchten voor zomer nu al op niveau 2019: ‘Heel kleine groep zal van vliegen af gaan zien’

Raadsleden boos over maaien tegen afspraak in: ‘Moeten we wethouder Velthuis zelf van zijn zitmaaier afhalen?’

12 mei NIJMEGEN - Hoe is het mogelijk dat in Nijmegen opnieuw zonder enige schroom door de gemeente alle bloeiende bloemen weggemaaid worden in grasvelden en bermen? Terwijl al diverse keren aan de voltallige gemeenteraad is toegezegd dat bloemen mogen blijven staan tot september.