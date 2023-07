Boekpresentatie kickboksscheidsrechter en ex-bajesklant Joop Ubeda: ‘Zitten’ interesseerde me geen moer’

MET VIDEO Het bizarre leven van Joop Ubeda (75), legende in de kickbokswe­reld en ex-crimineel : ‘Ergens op mijn 6de is mijn angstknop stukgegaan’

Hij is een legende in de kickbokswereld, stond in de ring met Badr Hari en Rico Verhoeven. Maar hij was óók: nachtclubportier, ‘incassoman’, crimineel. De spijkerharde Nijmegenaar Joop Ubeda heeft op zijn 75ste nog armen als staalkabels én (bijna) nergens spijt van. ,,Alles moest in dit boek. Behalve dingen die nog niet verjaard zijn.”