Boer Theo komt van zijn 300.000 gladiolen af dankzij social media

Openings­tij­den GGD-teststra­ten worden verruimd om test binnen 24 uur te kunnen garanderen

21 juli NIJMEGEN - De GGD Gelderland-Zuid gaat de openingstijden verruimen voor een test in de ‘coronastraten’ in Nijmegen en Tiel. Reden: er zijn zo veel aanmeldingen, dat mensen niet meer op dezelfde dag of een dag later kunnen worden ingepland.