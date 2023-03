Boeren pieken vooral in Berg en Dal, Mook en Middelaar zijn een groen vlekje op de kaart

De politieke aardbeving die de Boer Burger Beweging (BBB) heeft veroorzaakt is ook niet aan de gemeenten in het Rijk van Nijmegen voorbijgegaan. Met name in de gemeente Berg en Dal scoorde de partij van Caroline van der Plas sterk met ruim éénvijfde van de stemmen. Ze is er daarmee veruit de grootste.

De opkomst van BBB is ook in Heumen en Mook en Middelaar opvallend, al scoort de nieuwkomer er wel minder dan in de rest van de provincies Gelderland en Limburg. In Heumen blijft de partij met 16,5 procent van de stemmen de VVD wel voor als grootste partij. De liberalen leverden 2,8 procentpunten in op hun overwinning van vier jaar geleden en komen uit op 13,7 procent.

Groen vlekje

Mook en Middelaar is tussen alle buurgemeenten in drie provincies een opvallend ‘groen’ vlekje op de verkiezingskaart. Niet BBB, maar GroenLinks werd er de grootste. De uitslagen per stembureau zijn nog niet bekend, maar de partij dankt die overwinning waarschijnlijk aan de kiezers in Mook en, vooral, Molenhoek.

Bij de statenverkiezingen van 2019 bezorgden die beide dorpen GroenLinks ook al de overwinning, terwijl het stembureau in Middelaar voor Forum voor Democratie ging. De groene winst is dit jaar wel benauwder dan destijds: de partij zakt van 20,1 naar 15,7 procent van het totaal aantal stemmen, niet veel meer dan VVD en BBB (beide 14,2).

Forum

Van de ‘vorige’ nieuwkomer Forum voor Democratie is ook in de drie gemeenten in het Rijk weinig over. Vooral in Berg en Dal deed de partij het in 2019 met 14,6 procent van de stemmen goed, maar daar is maar 2 procent van overgebleven. Ook kiezers in Heumen (van 11,4 naar 1,9 procent) en Mook en Middelaar (van 12,8 naar 1,8) rekenden af met de ruziënde partij van landelijk leider Thierry Baudet.

Net als landelijk noteerden de meeste deelnemende partijen in het Rijk van Nijmegen een verlies. Maar er waren ook winnaars. De Partij van de Arbeid ging in Berg en Dal van 9,0 naar 9,9 procent. In Heumen was de winst nog wat groter (plus 2,4 naar 11,4 procent). De Partij voor de Dieren wist in alle drie de gemeenten winst te boeken. PVV en D66 komen alleen in Mook en Middelaar wat hoger uit dan vier jaar geleden, in Berg en Dal en Heumen leveren de partijen in.

Elrie Bakker-Derks is waarschijnlijk het enige aanstaande statenlid uit het Rijk van Nijmegen.

Elrie Bakker-Derks

Nieuwkomer JA21 haalt in alle drie de gemeenten een paar procent van de stemmen binnen. In Berg en Dal deed de partij het met 4,6 procent nog het beste. Mogelijk ligt dat aan de provinciale lijsttrekker Elrie Bakker-Derks, die uit Groesbeek komt. Leveren voorkeursstemmen geen verrassingen op, dan is zij ook de enige persoon uit de dorpen in de regio die een statenzetel verovert.

