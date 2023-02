Bomenkap Park Brakkenstein uitgesteld na protesten, alleen onveilige bomen snel tegen de vlakte

met podcast NEC-fans worden wakker na knotsgekke 4-4 tegen Feyenoord: ‘Als Van Rooij niet springt dan is ‘ie invalide’

Verliezen op penalty's. Voor een fanatieke voetbalsupporter is er weinig erger dan dat. Maar hoe anders is dat, wanneer er zich in de voorafgaande 120 minuten een waar spektakel heeft afgespeeld? Drie NEC-supporters blikken terug op de krankzinnige bekerwedstrijd tegen Feyenoord.

9 februari