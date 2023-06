Bondsgebouw in Druten krijgt nieuw leven door vrijwilligers: toeristisch centrum en expositieruimte in één

Nu nog een meevaller van 4,5 miljoen, maar valt West Maas en Waal straks in een financieel ravijn?

De gemeente West Maas en Waal heeft in 2022 niet al haar geld opgemaakt. Ze hield 4,5 miljoen euro over. Een zeer welkom potje extra geld. De gemeente verwacht het hard nodig te hebben en is bezorgd over haar financiële toekomst.