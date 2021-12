Boosterprikken schiet voor geen meter op: pas na week nieuwe leeftijdsgroepen opgeroepen

‘Wat als niet jij maar je vader de gevangenis in moet?’: een andere blik op hooliganis­me

NIJMEGEN - Stadionverboden, cameratoezicht: het was er al toen Martin van Straaten bij NEC met voetbalsupporters en veiligheid bezig was. Heeft het geholpen? ,,No way.” Voor de échte oplossing moeten we anders leren kijken, zegt hij.

