Boswachter mishandeld na aanspreken ruiter in Mook

Bouwbe­drijf overstag: Appelhoek in Alphen krijgt tóch levensloop­be­sten­di­ge woningen

Er komen tóch volledig levensloopbestendige woningen in Appelhoek in Alphen. De traplift die aanvankelijk in een aantal huizen zou komen, is van de baan. Bouwbedrijf Van Wijnen heeft dit bekendgemaakt.