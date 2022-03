Bouw appartementencomplexen aan Vossenlaan in Nijmegen kan na jarenlang gesteggel van start

Schimmel­flats in Nijmeegse wijk Meijhorst, bewoners eisen snel actie: ‘Zoontje is er hele jaar verkouden van’

NIJMEGEN - Schimmel op de muren, kletsnatte kozijnen door regen die naar binnen valt en tocht in huis: bewoners van de flats in de wijk Meijhorst zijn de leefomstandigheden spuugzat. Ze eisen snel actie van woningcorporatie Talis, die pas in het najaar met een plan van aanpak komt. ,,Mijn zoontje is er het hele jaar verkouden door.”

4 maart