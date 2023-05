Bouw Hotel Thermen Berendonck gestart en zo ziet het eruit

update 18-jarige Nijmege­naar stak Robel dood op druk plein in de binnenstad: rechter legt 21 maanden cel op

De 18-jarige Nijmegenaar die in september op Plein 1944 zijn plaatsgenoot Robel (21) doodstak en twee maanden daarvoor al iemand met een mes in het gezicht stak, moet van de rechter 21 maanden de cel in. Ook moet de jongeman langdurig behandeld worden in een jeugdinstelling.