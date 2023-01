Bouw woontoren aan Plein 1944 vordert; lijnbussen moeten tijdelijk door smalle Regulierstraat

Onderne­mers rond Bloe­merstraat zijn bouwput zat: ‘Een wapendepot voor relschop­pers’

NIJMEGEN - ‘Wij zien ons genoodzaakt onze panden dicht te timmeren om onze eigendommen te beschermen, terwijl de vastgoedmagnaat het arsenaal aan wapens heeft klaarliggen.’ Dat stellen zeven ondernemers in de Bloemerstraat in Nijmegen in een brief die ze onder aanvoering van café De Plak hebben gestuurd aan gemeenteraadsleden.

30 januari