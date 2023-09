Bouwen anno 2023: units stapelen voor pionierswijk in Winkelsteeg

UPDATE | Met video Explosief materiaal gevonden bij huiszoe­king in Nijmeegse woonwijk, omgeving weer vrijgege­ven

In de Nijmeegse woonwijk Gildekamp, in Lindenholt, is zondagochtend bij een huiszoeking explosief materiaal gevonden in een schuur. Volgens de politie gaat het om een brandstof omwikkeld met aluminiumfolie, waar zwaar vuurwerk aan vastgeknoopt was.